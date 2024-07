Victor Osimhen raggiunge Castel di Sangro assieme ai compagni di squadra. Inizia oggi il secondo ritiro della SSC Napoli in terra abruzzese, dopo qualche giorno di riposo che il bomber ha sfruttato per fare un po’ di shopping a Milano.

L’attaccante sta seguendo alla lettera tutti i dettami di Antonio Conte e della società, in attesa che il suo procuratore, Roberto Calenda, riesca a sbrogliare l’intricata matassa con il Paris Saint Germain.

Osimhen chiama ‘Chi l’ha visto?” da Castel di Sangro: cercasi Roberto Calenda disperatamente

Il procuratore di Osimhen è il grande assente di quest’estate: fino a questo momento, non si è mai visto in giro. Atteso prima a Castel Volturno, poi a Dimaro, infine a Castel di Sangro, per ora Calenda ha disertato tutti gli appuntamenti.

Pare sia in giro per l’Europa, facendo spesso tappa a Parigi, per trovare l’accordo con i transalpini. Solo indiscrezioni mai confermate, né da fonti ufficiali, né tantomeno da testimonianze dirette.

L’agente di Victor sta fallendo tutti i suoi obiettivi, almeno per ora: in primis, non è riuscito a realizzare il sogno del bomber di giocare in Premier League. Nessun club inglese è stato infatti stimolato a pagare la clausola di oltre 120 milioni di euro per accaparrarsi le sue prestazioni.

La seconda missione affidatagli dall’attaccante mascherato riguardava il ritorno in Francia, al Paris Saint Germain: e anche in questo caso, Calenda non è ancora riuscito a convincere Al-Khelaifi a sborsare la cifra che, seppur ingente, sembrerebbe alla portata delle sue tasche.

Contestualmente, la SSC Napoli e Aurelio De Laurentiis non mollano di un centimetro: nessuno sconto, la richiesta è quella, punto e basta.

Intanto, l’inizio ufficiale della stagione si avvicina: gli azzurri scenderanno in campo per la prima partita ufficiale della stagione tra soli 15 giorni, in Coppa Italia allo stadio Maradona contro il Modena.

E la pazienza di Conte si sta lentamente consumando: il tecnico ha bisogno di sapere se lì davanti ci sarà Victor, o se arriverà Romelu. C’è un assetto tattico da sistemare. C’è uno scudetto da conquistare.