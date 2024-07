Siamo arrivati alla fine del mese di luglio e Victor Osimhen è ancora un calciatore della SSC Napoli. La permanenza del nigeriano in maglia azzurra rappresenta tutt’oggi uno scenario paradossale e inaspettato, ma sta prendendo sempre più consistenza.

Nelle ultime ore era circolata l’indiscrezione secondo cui il Chelsea, proprietario del cartellino di Romelu Lukaku, aveva aperto allo scambio tra i due calciatori, risolvendo due problemi in un’unica operazione.

Clamoroso Repubblica: “Il Chelsea si è già ritirato dalla corsa a Osimhen”

Secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano La Repubblica, però, la manovra sarebbe tramontata sul nascere. Il nuovo tecnico dei Blues, l’italianissimo Enzo Maresca, sarebbe infatti alla ricerca di un profilo totalmente diverso per il ruolo di centravanti. Il Chelsea avrebbe così già comunicato al Calcio Napoli di non essere interessato allo scambio di punte.

Intanto, Victor Osimhen continua ad affinare la propria intesa con Antonio Conte in ritiro a Castel di Sangro: il bomber non è stato schierato neanche nella prima amichevole abruzzese, vinta dagli azzurri per 4-0 contro i campioni d’Albania dell’Egnatia. Una scelta ampiamente preventivabile, visti i continui movimenti di mercato, per preservare le condizioni fisiche del calciatore.

L’inizio della stagione sportiva dei partenopei si avvicina però a grandi passi, e tra 11 giorni si scenderà in campo allo stadio Diego Armando Maradona per l’esordio in Coppa Italia. Lì le scelte del tecnico leccese inizieranno ad essere totalmente in funzione del risultato, e chissà che, proprio in quell’occasione, la musica non cambi irrimediabilmente.