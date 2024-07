Napoli, Chiariello senza limiti: “Se rimane Osimhen ci mettiamo lo scudetto al petto”

L’opinionista televisivo Umberto Chiariello, intervenuto a Canale 21 a “Tutti in Ritiro“, ha detto la sua sul caso Osimhen. Il calciatore come sappiamo è in un limbo legato alla sua situazione di mercato, con una clausola che lo rende sogno impossibile per tantissime squadre. Più avanzano i giorni e più sembra vicina la permanenza del calciatore per un’altra stagione. Sul caso è intervenuto lo stesso Chiariello che non è andato per il sottile con le dichiarazioni ed ha annunciato che con Osimhen il Napoli si cucirà lo scudetto sul petto.

Le parole di Umberto Chiariello sulla situazione di Osimhen al Napoli

Il PSG si è tirato fuori, stessa sorte per il Chelsea, che non ha voluto affondare il colpo per il nigeriano. L’attaccante vede sempre più probabile un’altra stagione in azzurro, a meno che Osimhen non si arrenderà alle sirene arabe che per ora sono state completamente ignorate dal calciatore. Una situazione non semplice anche per il Napoli che aspetta di capire il futuro in funzione dell’acquisto di Romelu Lukaku (accordo trovato, aspetta solo l’addio di Osimhen) che in questo momento è appeso ad un filo.

“Se a Napoli rimane Osimhen motivato, signori, non ce n’è per nessuno e ci mettiamo una cosa sul petto che si chiama scudetto. Per il Napoli non è possibile fissare una deadline perché tutto è nelle mani dell’agente Calenda. Ma vi ricordo che il Napoli due anni fa ha vinto lo scudetto con Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone che nelle prime due giornate ancora non c’erano e nel mentre c’erano tante critiche per il mercato incompleto che stava facendo il Napoli. Ormai chiudere le operazioni a campionato iniziato non è più una cosa strana anzi è sempre più una normalità”.