Il PSG torna forte per Osimhen ma la richiesta al Napoli non soddisfa ADL e il suo staff

Il quotidiano francese L’Equipe, ha fatto il punto della situazione sul mercato del Paris Saint Germain, con particolare riferimento alla trattativa con Victor Osimhen e la SSC Napoli.

Secondo il giornale transalpino, le priorità di Luis Enrique in questo momento sarebbero altre: seppur ci siano state le possibilità di acquisire il nigeriano, infatti, per il tecnico spagnolo attualmente tutte le attenzioni si sono spostate verso ‘un’ala creativa’ come Desiré Doué del Rennes, che ha 19 anni e consentirebbe al club di non investire una fortuna per comprarlo.

Osimhen, L’Equipe: “Le priorità del PSG e di Luis Enrique in questo momento sono altre”

“Al Psg sono consapevoli che la partenza di Mbappé ha lasciato un enorme vuoto in termini di efficienza. Garantiva da 40 a 50 gol all’anno. Luis Enrique spera che gli altri giocatori (Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, i centrocampisti) si sentano più liberi ma, come Ousmane Dembélé, con qualità anche molto apprezzate, il tecnico parigino e il suo staff credono che nessuno di loro abbia le caratteristiche per diventare il terminale offensivo numero uno della squadra.

Da lì, nelle ultime settimane, sono emerse le domande sull’importanza di acquistare o meno un goleador, ed ecco il rilancio della pista Victor Osimhen. Per il momento, la priorità di Luis Enrique e di Luis Campos è però quella di un’ala creativa e decisiva.

L’ideale sarebbe attirare un elemento che sia efficace e carismatico. L’anno scorso, una finestra era stata socchiusa per alcune figure. Il Psg ci aveva provato per Harry Kane e Bernardo Silva. Nel frattempo, il rinforzo più palpabile del Psg rimane il giocatore Rennes Désiré Doué (19 anni)”.