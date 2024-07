Lukaku vuole il Napoli, il belga scalpita: nuovo “sconto” sullo stipendio

Il desiderio di Romelu Lukaku sarebbe quello di raggiungere Antonio Conte al Napoli e, per questo, sarebbe disponibile a ridursi fortemente lo stipendio pur di raggiungere la corte del tecnico che gli ha fatto esprimere tutte le sue potenzialità.

Lukaku disposto a ridersi lo stipendio per il Napoli

Il Calcio Napoli, come ripetuto più volte dallo stesso tecnico leccese, è in attesa di comprendere quale sarà il destino di Victor Osimhen. “Con lui c’era un accordo precedente” ha sottolineato più volte Conte che, in realtà, sarebbe estremamente contento se alla fine il nigeriano decidesse di restare all’ombra del Vesuvio. Ma in caso di partenza gli azzurri dovrebbero trovare il suo sostituto ed è per questo che sono insistenti le voci su Lukaku.

Il Chelsea farà uno sconto sostanzioso

L’attaccante belga sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio alla cifra di 6 milioni l’anno (attualmente ne percepisce 8), che resta comunque elevata per le casse del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis può permetterselo, ma bisognerebbe poi valutare l’impatto sugli altri giocatori dello spogliatoio. Non gioca a favore di Lukaku neanche l’età di 31 anni che non consentirebbe di incassare una grossa cifra da una eventuale cessione in futuro. L’operazione avrebbe senso, quindi, soltanto in vista del rendimento che nel gioco del calcio è sempre un’incognita. È pur vero, tuttavia, che l’età utile dei calciatori si è allungata di molto rispetto a qualche anno fa.

Dal suo canto il Chelsea cerca di favorire il passaggio: la società londinese è disposta a stracciare la cifra della clausola rescissoria praticando un forte sconto in favore del Napoli. Dai 44 milioni iniziali si passerebbe ai circa 27, quasi il 50% in meno.