È arrivato il giorno del primo compleanno di Antonio Conte da allenatore della Società Sportiva Calcio Napoli. Il tecnico, 55 anni, trascorrerà la giornata di festa in ritiro a Castel di Sangro, dove si trova con rosa, staff e dirigenza per sostenere la seconda parte della preparazione estiva.

Compleanno Antonio Conte: “Tanti auguri dalla tua nuova famiglia azzurra”. Come festeggerà

Immancabili gli auguri del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che ha voluto celebrare l’evento così: “Tanti auguri Antonio! Un compleanno festeggiato lavorando insieme a tutti noi. La tua nuova famiglia calcistica azzurra”, con tanto di cuoricino allegato.

Tanti auguri Antonio! Un compleanno festeggiato lavorando insieme a tutti noi. La tua nuova famiglia calcistica azzurra ? — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 30, 2024

Oggi il mister nato a Lecce festeggerà in campo con la squadra: il Calcio Napoli è infatti atteso dalla quarta e penultima amichevole precampionato. Allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro i partenopei affronteranno i francesi del Brest.

Annunciate tante sorprese per celebrare Antonio Conte: ci sarà certamente un’immancabile torta gigante preparata per l’occasione, e lo speaker coinvolgerà tutti i tifosi presenti sugli spalti (previsto il sold-out) per destinargli un abbraccio collettivo.

Nel post-partita dovrebbe essere infine prevista una cena speciale assieme agli stati generali del club per brindare ai suoi 55 anni.

Il tecnico difficilmente però riceverà oggi il regalo più atteso, ovvero la certezza di conoscere chi sarà il centravanti del suo nuovo Napoli. È oramai palese che se Victor Osimhen dovesse andare via, sarà Romelu Lukaku a sostituirlo, ma allo stato attuale l’uscita del nigeriano è tutt’altro che imminente.