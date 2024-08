L’attesa è finita. Sta per arrivare il grande giorno dell’esordio ufficiale di Antonio Conte sulla panchina del Calcio Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sfideranno sabato 10 agosto 2024 il Modena in una gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21,15.

Coppa Italia, Napoli-Modena: probabili formazioni e dove vederla in tv o streaming gratis

Queste le probabili formazioni di Società Sportiva Calcio Napoli-Modena Football Club 2018:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori.

MODENA (4-3-3): Gagno; Idrissi, Caldara, Zaro, Cotali; Santoro, Palumbo, Gerli; Bozhanaj, Gliozzi, Pedro Mendes. All. Bisoli.

Dove vedere la partita in tv e streaming gratis: Rai, Sky, Dazn o Mediaset?

La partita sarà visibile gratis su Italia 1. Per chi non avesse a disposizione un televisore ma solo dei dispositivi mobili (smartphone, pc o tablet), sarà possibile seguire in diretta la partita sul sito di Mediaset Infinity, oppure scaricando l’app a costo zero attraverso gli store digitali Apple e Android.

Partita: Napoli-Modena

Competizione: Coppa Italia

Data: sabato 10 agosto 2024

Orario: 21.15

Canale tv: Italia 1

Streaming: Mediaset Infinity

Napoli-Modena, l’arbitro

Sarà l’arbitro Bonacina di Bergamo a dirigere Napoli-Modena, 32esimo di finale di Coppa Italia in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 21.15.

Assistenti: Trinchieri-Bitonti. IV Uomo: Mastrodomenico. VAR: Aureliano-Volpi.