Osimhen trattato come uno sconosciuto: il Napoli aspetta solo la cessione

Un’estate difficile e complicata, sia per il Calcio Napoli ma soprattutto per Victor Osimhen. Il nigeriano vive nell’attesa della cessione, che un giorno sembra più vicina e quello dopo più lontana. A complicare la situazione una clausola che non è stata digerita da nessun club europeo. Il PSG sembra sempre più lontano, il Chelsea guarda altrove mentre per Victor rimane solo l’opzione araba, che il calciatore però continua a “far finta di non vedere”. Il tempo però scorre e il Napoli ha bisogno di fare cassa. Nel mentre il nigeriano negli allenamenti sembra essere sempre più solo.

Osimhen come uno sconosciuto, si aspetta solo la cessione che non arriva

A riportare le ultime da casa Napoli ci ha pensato il Corriere dello Sport che ha parlato dei malumori attorno a Victor Osimhen. Il calciatore continua ad allenarsi da solo, tra palestra e personalizzato. Lo staff lo cura ma sembra sempre più lontano dal resto del gruppo. Anche il nigeriano ha capito che il suo tempo in azzurro è finito e sta iniziando a creare anche una sorta di “fastidio”, perché contemporaneamente sta bloccando l’arrivo di Lukaku, su cui Conte continua a spingere per poterlo allenare prima dell’inizio del campionato.

Nel mentre il mercato continua ad andare a rilento, il nigeriano viene indicato come il problema alla base del blocco e anche mentalmente l’attaccante sembra iniziare a soffrire della situazione che si sta creando. Domani il Napoli esordirà in Coppa Italia contro il Modena e come ampiamente prevedibile, Osimhen non sarà convocato. Chissà se invece si accomoderà in tribuna, oppure guarderà la partita da casa, lontano da occhi indiscreti e situazioni che continuano a complicare e non di poco il suo futuro.