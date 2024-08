Sono state diramate le formazioni ufficiali di SSC Napoli-Modena Calcio 1909, partita valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Finalmente svelato il primo undici di Antonio Conte da allenatore degli azzurri.

Coppa Italia, SSC Napoli-Modena: le formazioni ufficiali. Il primo undici di Antonio Conte

SSC NAPOLI (3-4-2-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori. All. Conte

MODENA (3-5-1-1): Gagno; Caldara, Zaro, Pergreffi; Cotali, Magnino, Battistella, Santoro; Idrissi; Palumbo; Gliozzi. All. Bisoli

Dove vedere la partita in tv e streaming gratis: Rai, Sky, Dazn o Mediaset?

La partita sarà visibile gratis su Italia 1. Per chi non avesse a disposizione un televisore ma solo dei dispositivi mobili (smartphone, pc o tablet), sarà possibile seguire in diretta la partita sul sito di Mediaset Infinity, oppure scaricando l’app a costo zero attraverso gli store digitali Apple e Android.

Partita: Napoli-Modena

Competizione: Coppa Italia

Data: sabato 10 agosto 2024

Orario: 21.15

Canale tv: Italia 1

Streaming: Mediaset Infinity

Napoli-Modena, l’arbitro

Sarà l’arbitro Bonacina di Bergamo a dirigere Napoli-Modena, 32esimo di finale di Coppa Italia in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 21.15.

Assistenti: Trinchieri-Bitonti. IV Uomo: Mastrodomenico. VAR: Aureliano-Volpi.