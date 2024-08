Il Calcio Napoli torna ad operare sul mercato. Dopo gli acquisti di Spinazzola, Buongiorno e Rafa Marin, il direttore sportivo Giovanni Manna ha messo a segno il quarto colpo in entrata. Si tratta del centrocampista classe 2000 Marco Brescianini, proveniente dal Frosinone.

ULTIM’ORA/ Napoli, è fatta per Brescianini: Domani visite mediche a Villa Stuart. Le cifre

Secondo quanto riportato dal collega Ciro Troise del Corriere del Mezzogiorno, domani il calciatore sarà a Villa Stuart per effettuare le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto. Arriverà alla SSC Napoli a titolo definitivo per una cifra che si aggirerà attorno ai 12 milioni di euro. Lo stipendio, su base quinquennale, dovrebbe essere di circa 1,2 milioni di euro.

Questo quanto dichiarato da Troise attraverso X: “Il centrocampista Marco Brescianini, non convocato per Frosinone-Pisa di Coppa Italia, dovrebbe essere il prossimo acquisto del Calcio Napoli. Programmate per domani mattina le visite mediche a Villa Stuart”.

Il centrocampista Marco Brescianini, non convocato per Frosinone-Pisa di Coppa Italia, dovrebbe essere il prossimo acquisto del @sscnapoli. Programmate per domani mattina le visite mediche a Villa Stuart. @Iamnaples — Ciro Troise (@CiroTroise) August 12, 2024

Subito accontentato dunque Antonio Conte, che in attesa di risolvere la questione Osimhen-Lukaku, ottiene uno dei rinforzi chiesti espressamente nel post partita di Napoli-Modena di Coppa Italia, vinta dagli azzurri in maniera stentata solamente ai calci di rigore.