Doppia cessione per il Napoli, non solo Natan: “Lui ed un altro azzurro saluteranno già oggi”

Non si sblocca il mercato in entrata del Calcio Napoli, con Giovani Manna che in questo momento si trova a Londra per sbrogliare la questione intrecciata Osimhen-Lukaku con il Chelsea. Discorso diverso per quello in uscita: quest’oggi infatti dovrebbero lasciare la maglia azzurra ben due calciatori.

Si tratta del difensore brasiliano Natan, e del centrocampista svedere Jens Cajuste, in procinto di sbarcare in Liga e Premier League.

Doppia cessione per la Società Sportiva Calcio Napoli, non solo Natan: “Lui ed un altro azzurro saluteranno già oggi”

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, sia Natan che Cajuste saluteranno i compagni e partiranno alla volta di Spagna e Inghilterra. Ad attenderli, rispettivamente, il Betis Siviglia e l’Ipswich Town.

Cessioni Natan e Cajuste, le formule delle operazioni

Natan lascerà la SSC Napoli con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto: il Betis Siviglia pagherà al club partenopeo subito 1 milione di euro, con opzione per l’acquisto fissata a 9 milioni di euro. Il calciatore firmerà un contratto quinquennale (1+4).

Jens Cajuste, invece, si trasferirà all’Ipswich Town con la formula del prestito secco.