Vergogna a Verona, il coro dei tifosi: “Abbiamo un sogno nel cuore: bruciare il Meridione”

I cori razzisti contro i Napoletani ed i meridionali, negli stadi del Nord, purtroppo sono una consuetudine e non una notizia. Merito certamente di un sentimento radicato nell’ignoranza, ma anche di una mancata stigmatizzazione da parte del sistema calcio che a suon di tolleranza quasi incoraggia questi comportamenti. E così anche ieri pomeriggio, puntualissimi, allo stadio Bentegodi si sono alzati i canti discriminatori tra cui un inedito “Siamo i tifosi dell’Hellas. Abbiamo un sogno nel cuore: bruciare il Meridione“.

Cori razzisti durante Verona – Napoli

Un coro cantato dalla curva e tollerato dal resto dello stadio, come sempre. Spesso ci lava la coscienza e ci si giustifica additando i “pochi ignoranti”, tuttavia quelli che dovrebbero essere più intelligenti non prendono le distanze quando vengono intonati né fanno in modo da isolarli. Le persone geniali invece, quelle che bazzicano tra Parlamento e Lega Calcio, dopo aver fatto finta di voler combattere il fenomeno ora fanno finta di nulla poiché si sono accorte che, altrimenti, le partite si sarebbero giocate a porte chiuse la metà delle volte. Ma era un rischio da correre se davvero si voleva essere seri.