Non se lo aspettava Victor Osimhen. Il nigeriano, mal consigliato da amici e soprattutto dal procuratore Calenda, faceva i capricci dopo essere riuscito a strappare un contratto da dieci milioni di euro a stagione. Precedentemente aveva perfino eliminato tutte le foto con la maglia azzurra dal profilo Instagram, un gesto mai perdonato da gran parte della tifoseria che da allora ha contato i giorni fino alla sua partenza.

Quando Osimhen disse: “Ho già deciso il mio futuro”

“Ho già chiare le cose, ho già il mio piano – aveva dichiarato Victor in una intervista alla CBS – So cosa voglio fare ed il prossimo step che intendo compiere. Penso che il 60% delle persone parlino dei rumors che mi accostano alla Premier League. Il campionato inglese è uno dei più grandi del mondo. Ora voglio finire la stagione con il Napoli e poi dare seguito alla decisione presa”.

Quel giorno sarebbe dovuto essere il primo luglio o giù di lì, ed invece al termine del calciomercato Osimhen ha dovuto rassegnarsi a non vestire la maglia di un’altra squadra europea. Sognava la Premier League, quel Chelsea che non ha voluto corrispondergli l’ingaggio desiderato. Alla faccia dei sogni da bambino e della carriera. Se vorrà allontanarsi dal Vesuvio nelle prossime ore dovrà accettare come destinazione l’Arabia, dove il mercato chiude il 2 settembre. Ma agli sceicchi De Laurentiis non farà sconti: oggi ha respinto l’offerta per una manciata di milioni, una grande lezione al mondo del calcio e soprattutto ai procuratori ed i loro giochini.