Torna il sorriso in casa Calcio Napoli. Dopo il difficile inizio di stagione con il duro ko di Verona, gli uomini di Conte sono riusciti ad invertire il trend conquistando due bellissime vittorie contro Bologna e Parma. Il morale è alto e anche per Kvaratskhelia è stato un inizio di campionato in crescendo: Conte lo ha messo al centro del progetto e lui sta ricambiando la fiducia, ed è pronto anche a rinnovare, dopo le tante voci di quest’estate.

Kvaratskhelia-rinnovo, finalmente ci siamo, il Napoli lo ha convinto

A riportare la notizia è l’edizione odierna de Il Mattino. Il georgiano si sente assoluto protagonista di questo Napoli e vuole continuare a lungo la sua esperienza in azzurro. Nonostante una rovente estate, col suo agente che più volte lo ha provato ad indirizzare a Parigi, il georgiano non ne ha voluto sapere facendo prevalere il “sentimento romantico” verso una squadra ed una città che lo hanno fatto diventare grande.

“C’era una proposta di rinnovo, importante, che Jugeli e il papà della stella di Tblisi hanno valutato a lungo. D’altronde, l’alternativa era quella di restare a giocare a Napoli con lo stipendio dell’inizio della sua avventura in azzurro. Più o meno 5 milioni, compresi i bonus. Senza clausola rescissoria. Hanno accettato. Ma Kvara, da poco papà, ha fatto intendere che lo stipendio non gli importa nulla: puntualmente tra i migliori in queste prime tre gare di campionato, anche a Verona il Napoli è andato a fondo solo dopo il suo ko. Non è una coincidenza. Conte lo ha fatto rinascere, convincendolo a spostarsi dietro la prima punta, ad acquistare imprevedibilità”.