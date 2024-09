Saranno ben 11 i calciatori della SSC Napoli impegnati con le rispettive nazionali nella pausa di settembre destinata agli incontri di Nations League e alle qualificazioni per Coppa d’Africa ed Europei Under 21.

SSC Napoli, mezza squadra in giro per il mondo: tutti i convocati dalle rispettive nazionali

Si tratta di Meret, Buongiorno, Di Lorenzo, Raspadori, Lobotka, Rrahmani, Kvaratskhelia, Glimour, McTominay, Marin e Anguissa. A loro si aggiunge anche Popovic, che giocherà in un torneo amichevole con la Serbia Under 19.

Rimarrà a Castel Volturno invece Romelu Lukaku, che ha chiesto al Belgio di non essere convocato per ritrovare la condizione ideale in vista dell’intensa stagione appena iniziata.

Questi i calciatori azzurri convocati in Nazionale per match internazionali

Meret, Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori sono stati inseriti nella lista del CT Luciano Spalletti per la doppia sfida di Uefa Nations League: Francia-Italia (6 settembre) e Israele-Italia (9 settembre).

Questi tutti gli altri incontri:

Lobotka: Estonia-Slovacchia (5 settembre); Slovacchia-Azerbaijan (8 settembre) – Uefa NaQtions League

Rrahmani: Kosovo-Romania (6 settembre); Cipro-Kosovo (9 settembre) – Uefa Nations League

Kvaratskhelia: Georgia-Repubblica Ceca (7 settembre); Albania-Georgia (10 settembre) – Uefa Nations League

Gilmour e McTominay: Scozia-Polonia (5 settembre); Portogallo-Scozia (8 settembre) – Uefa Nations League

Marin: Scozia-Spagna (6 settembre); Ungheria-Spagna (10 settembre) – Qualificazioni Europei Under 21

Anguissa: Camerun-Namibia (7 settembre); Zimbabwe-Camerun (10 settembre) – Coppa d’Africa

Popovic sarà impegnato in un torneo amichevole con la Serbia Under 19