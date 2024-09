Il CdS elogia De Laurentiis: “Aurelio da vent’anni è il Napoli, è bellezza e sa come si fa”

Vent’anni di presidenza, vent’anni di gioie e dolori, di acquisti e cessioni, di vittorie e sconfitte, il Corriere dello Sport con un articolo ha voluto fare un punto sull’operato ventennale di Aurelio De Laurentiis nel Calcio Napoli. Un’avventura partita nell’estate del 2004 in Serie C, una crescita progressiva di un progetto basato su operazione giuste senza mai strafare. Tante le gioie ed i trofei alzati (che potevano essere anche di più), nonostante ciò il presidente è sempre argomento di discussione tra i tifosi, nel bene e nel male.

Il riassunto dei vent’anni di presidenza De Laurentiis, ecco il bilancio di casa Napoli

Il quotidiano ha narrato così i vent’anni di presidenza di De Laurentiis: “Grazie a un’impostazione manageriale innovativa, De Laurentiis ha portato il Napoli a vincere importanti trofei. Il club ha conquistato uno scudetto, tre Coppe Italia e una Supercoppa italiana, consolidando la sua presenza nelle competizioni europee, faticando però a trovare la continuità nei risultati alla Champions League. Le partecipazioni a competizioni come Europa League e Champions sono state numerose, evidenziando un’evoluzione costante e determinante del club partenopeo. Il presidente ha anche rivoluzionato il modo di gestire le risorse economiche, con un occhio attento ai costi e alle entrate. Ha ingaggiato un numero considerevole di allenatori e ha investito in 173 giocatori nel corso della sua gestione. Questa strategia ha reso il Napoli un esempio di club che riesce a pareggiare i conti, mantenendo alta l’ambizione di competere nelle categorie superiori”.

“Aurelio De Laurentiis ha portato nel mondo del calcio un carattere forte e determinato, che non ha mancato di suscitare polemiche. Le sue opinioni, espresse senza mezzi termini, lo hanno spesso messo in conflitto, non solo con i giornalisti, ma anche con autorità sportive come la Federcalcio e la Lega. Le sue critiche rivolte alle piccole squadre, accusate di non portare un utile economico al campionato, hanno evidenziato il suo interesse per un calcio più commerciale e proficuo. Il suo forte temperamento lo ha reso un personaggio pubblico di spicco, capace di schierarsi in maniera netta e decisa. Nonostante le antipatie generate, De Laurentiis ha saputo conquistare il rispetto di molti, grazie ai risultati ottenuti sul campo e alla conduzione economica del club. La sua carriera, segnata da successi ma anche da scontri, ne fa una figura emblematica nella storia recente del calcio italiano”.