L’avvocato Mattia Grassani, per 19 anni al fianco di Aurelio De Laurentiis e della SSC Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘A pranzo con Umberto Chiariello’, in onda sulle frequenze di Radio CRC, emittente ufficiale del club da questa stagioen.

“Higuain chiese al Napoli di versare la tassa dei super ricchi al posto suo”. La cifra

Interrogato sulla controversia con Gonzalo Higuain, il legale ha svelato un aneddoto avvenuto dopo il trasferimento dell’argentino alla Juventus.

Queste le sue dichiarazioni:

«Su Higuain è una vicenda più recente. Dopo il trasferimento alla Juventus rivendicò dinanzi al Collegio Arbitrale circa 1 milione di euro di tributi che il Napoli aveva versato allo Stato per la tassa sui Super ricchi. La querelle riguardava il soggetto tenuto al versamento: secondo Higuain l’importo doveva essere versato dal Napoli, mentre il club aveva una posizione diametralmente opposta. Higuain citò in giudizio il Napoli e subì in quella sede un sonoro KO. Si stabilì che la tassa doveva essere versata da Higuain e il calciatore fu anche condannato a pagare le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e le spese legali del Napoli»