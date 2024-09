Destano preoccupazione le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, uscito dolorante al 75′ della partita tra Albania e Georgia disputata ieri sera e valida per la UEFA Nations League, vinta dalla sua nazionale per 1-0. Il funambolo del Calcio Napoli ha rimediato un doloroso colpo nel corso del primo tempo, che l’ha costretto poi a lasciare il campo anticipatamente.

Infortunio Kvaratskhelia, Conte e il Napoli in ansia: “Ha giocato con forti dolori”. I dettagli

Il commissario tecnico della nazionale georgiana, il francese Sagnol, ha commentato così l’accaduto: “Kvara ha giocato con forti dolori. Voleva restare in campo più a lungo possibile. Khvicha è un grande giocatore di squadra. Negli ultimi 15-20 minuti avevamo bisogno di più movimento, quindi ho inserito Davitashvili che ha fatto molto bene”.

Parole che sottolineano il grande spirito di sacrificio dell’azzurro, ma che allo stesso tempo hanno preoccupato non poco Antonio Conte, che sta continuando la preparazione in vista della sfida di domenica prossima a Cagliari in programma alle ore 18.

Kvaratskhelia rientrerà oggi a Napoli, dove sarà accolto dallo staff sanitario, pronto a valutare l’infortunio per comprenderne la reale entità. Come riportato anche da Sky Sport, dall’ambiente filtra un moderato ottimismo: seppur non dovesse partire titolare, difficilmente Khvicha salterà la trasferta sarda.