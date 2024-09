FOTO/ Lukaku, McTominay e Gilmour a cena con De Laurentiis: il Napoli fa gruppo

De Laurentiis porta a cena Gilmour, Lukaku e McTominay, l'ambientamento a Napoli per i tre procede a gonfie vele

In attesa di riaccendere i motori, il Calcio Napoli prova a fare gruppo con i nuovi acquisti. Nella serata di ieri infatti, il presidente De Laurentiis ha voluto portare a cena gli ultimi tre colpi del mercato azzurro: Lukaku, McTominay e Gilmour. Oltre i tre calciatori, presenti anche Eduardo De Laurentiis e Giovanni Manna. Cena a base di pesce nella splendida location de “L’altro C0coloco”, luogo spesso frequentato dal presidente azzurro per meeting e serate con i propri calciatori. Volti rilassati e tanti sorrisi, a conferma che l’ambientamento per i tre sta andando a gonfie vele.

Lukaku, McTominay e Gilmour ospiti di De Laurentiis a cena nel centro di Napoli

Il gruppo si è riunito verso le ore 21:00 all’esterno del locale, taxi per i due scozzesi mentre con le proprie auto Lukaku e la parte societaria. La cena si è svolta nella location presso Piazza dei Martiri a base di pesce, rispettando dunque anche la particolare dieta di Romelu Lukaku.

Tanti sorrisi per i calciatori che hanno avuto un primo assaggio di “vita notturna” in quel di Napoli. Sia il belga che McTominay si sono presentati con le corrispettive fidanzate: tanta curiosità attorno alla moglie di Big Rom, che fino a questo momento non era mai stata sotto i riflettori.

La cena si è chiusa verso le 23:00, con il gruppo che è uscito assieme, un rapido saluto tra le parti e poi tutti verso le proprie abitazioni. Lukaku è rientrato nella splendida villa di Pozzuoli. La coppia scozzese è ancora alla ricerca delle relative case: per ora i due alloggiano all’Hotel Romeo a Via Marina. Da segnalare qualche tifoso del Napoli che ha fermato Big Rom per i soliti selfie, prima di lasciarlo andare verso casa.