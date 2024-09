È stato un Aurelio De Laurentiis visibilmente emozionato, quello intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione della partnership con Sorgesana, che si è svolta questa mattina presso Villa D’Angelo.

VIDEO/ De Laurentiis in lacrime interrompe la conferenza stampa: “È difficile in certe situazioni”

A partire dal minuto 38:00 della diretta che vi abbiamo proposto anche attraverso le nostre pagine Facebook e che di seguito riportiamo, il presidente della SSC Napoli si è dovuto fermare a più riprese per l’emozione.

Il patron, che in questi giorni è stato celebrato per aver raggiunto i vent’anni alla guida del club, ha parlato dei progetti presenti e futuri, volti all’internazionalizzazione del brand e all’acquisizione della proprietà dello stadio Diego Armando Maradona. Inoltre, ADL ha parlato anche del nuovo centro sportivo, per il quale si sta muovendo concretamente.

De Laurentiis ha sottolineato come, fino a quando alla guida del club ci sarà la sua famiglia, il Napoli non indietreggerà mai: “Il Calcio Napoli è oggi l’ultimo baluardo che resiste a un sistema calcio diventato finanza oggetto dei fondi, vendutosi ad interessi molto diversi rispetto a quelli originari. Un calcio che non rispetta le regole e falsa la competizione. Noi abbiamo vinto lo Scudetto rispettando le regole. Vogliamo restare l’altra faccia della medaglia”.