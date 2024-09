“Lukaku si è emozionato all’urlo del Maradona”: il retroscena dopo il primo gol azzurro

Romelu Lukaku è la star assoluta di questo inizio di stagione targato Calcio Napoli. Il belga è il grande protagonista dentro e fuori dal campo. Accolto in “pompa magna” da tutto l’ambiente, l’attaccante (sotto i consigli di Mertens) si sta calando sempre di più nella routine napoletana. Il gol col Parma è stata la ciliegina sulla torta di un esordio da brividi, che hanno colpito il calciatore al momento dell’urlo del Maradona al suo gol. Come rivela la Gazzetta dello Sport, Big Rom si è definitivamente innamorato della sua nuova tifoseria in quell’attimo.

Il retroscena di Lukaku e l’urlo del Maradona. Big Rom è innamorato di Napoli

Un gol per far scattare definitivamente l’amore tra le parti. È bastata una protezione del pallone, un rapido cambio di passo e un tiro che ha insaccato la porta del Parma. Big Rom si sente il “re” di Napoli, ma non per superbia, bensì per l’amore che i tifosi gli stanno riservando. Anche ieri dopo la cena con De Laurentiis e alcuni nuovi acquisti è stato acclamato dalla folla che a tutti i costi voleva una foto o un selfie con il nuovo idolo della piazza. Il rapporto con Conte è poi la ciliegina sulla torta di un’alleanza che promette gol e spettacolo, proprio come successo ai tempi dell’Inter.

“Napoli lo ha conquistato, lo ha emozionato in pieno. E l’eco dell’urlo del Maradona dopo il suo primo centro con la maglia azzurra è ancora ben presente nella sua testa a distanza di giorni. In pochi minuti, ha conquistato anche gli ultimi scettici tra i tifosi, che non lo vedevano adatto per il Napoli. Erano in pochi, per la verità, perché la reunion con Conte era già una garanzia per moltissimi tifosi, che hanno gradito e non poco l’arrivo dell’attaccante belga”.