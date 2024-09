Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Antonio Conte starebbe già pensando ad un cambio di modulo. Vista l’abbondanza che il tecnico del Calcio Napoli ha in mediana, sarebbe uno spreco lasciare in panchina tre tra Anguissa, Lobotka, McTominay, Gilmour o Folorunsho.

RETROSCENA/ “Abbondanza a centrocampo, Conte sta già pensando al cambio di modulo”. I dettagli

Ecco che dunque l’allenatore leccese starebbe pensando al 4-3-3, in modo da poterne utilizzare almeno tre. Questo quanto riportato:

“La cronaca: sono al vaglio prove di 4-3-3. Conte, sarto-allenatore, è passato da un centrocampo XS a u n o XL: Anguissa, Lobotka, McTominay, Gilmour, Folorunsho. E così, beh, l’idea di lanciare innanzitutto McT – uomo di intensità e ritmo, gol e assist – senza rinunciare ad Anguissa e Lobotka va di pari passo con la metamorfosi della mediana. Da due a tre.

Che fa rima con il 4-3-3: non è una questione di trend o di vecchie abitudini, no, ma soltanto la chiave che permetterà di valorizzare le qualità dei nuovi acquisti senza alterare gli equilibri. E anzi, magari, garantendone di nuovi e ulteriori: la fattibilità del passaggio gira intorno alla ricerca di questi dati e questi valori. Conte apre, ha già aperto alle mutazioni genetiche e alla duttilità: sta provando da qualche giorno con una certa frequenza il sistema alternativo insieme con il 3-4-2-1 sul quale ha fondato, per forza di cose, per questioni di rosa e di numeri, l’intera preparazione estiva”.