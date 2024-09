La settimana di avvicinamento alla 4ª giornata di campionato è accompagnata da grande attesa. Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A riparte questo weekend e il Napoli di Conte farà tappa a Cagliari, in uno stadio ricco di insidie.

Verso Cagliari-Napoli: rossoblu primi in A per palloni recuperati. Statistiche e curiosità

Lo dimostra anche l’ultimo precedente degli azzurri all’Unipol Domus, con la vittoria sfuggita all’ultimo respiro a causa del gol del pareggio di Zito Luvumbo al 96’. Al minuto 96, però, è arrivato anche il gol dell’ultimo successo del Napoli, contro il Parma, che ha dato una grossa carica all’ambiente partenopeo.

Inoltre, guardando in generale alle trasferte più recenti in Sardegna, la squadra campana può far leva su una striscia di imbattibilità di ben 13 gare consecutive, di cui otto vittorie e cinque pareggi in campionato.

L’ultima vittoria del Cagliari in casa contro il Napoli in Serie A risale al 19 aprile 2009, con Massimiliano Allegri in panchina (2-0). Oltre a sfatare il tabù casalingo contro i partenopei, i sardi vogliono anche evitare di restare senza successo nelle prime quattro gare stagionali di Serie A per il loro terzo campionato di fila (dopo il 2021/22 e 2023/24).

CAGLIARI, OTTIMO ATTEGGIAMENTO DIFENSIVO DELLA SQUADRA ROSSOBLU’

Nelle prime tre giornate di questo campionato, il Cagliari ha raccolto poco sotto l’aspetto offensivo. I sardi hanno infatti segnato solo una rete fino ad ora nel torneo – Roberto Piccoli contro il Como nel secondo.

Il Cagliari guida la graduatoria dei palloni recuperati in questo campionato: 140, uno in più rispetto proprio al Napoli di Antonio Conte. Un altro dato che rispecchia lo spirito battagliero e mai arrendevole degli isolani è quello legato agli intercetti: 26 in questo avvio di Serie A, al di sotto soltanto di Udinese (30), Lecce e Venezia (entrambe 27).

L’atteggiamento difensivo efficace della squadra rossoblù si manifesta anche nei soli due gol incassati finora (solo la Juventus ha fatto meglio, con zero reti subite) e nei 16 tiri avversari respinti, meno solamente del Parma (20).

GAETANO RITROVA IL NAPOLI, LUVUMBO E PICCOLI TANDEM D’ATTACCO

Il calendario della Serie A a volte riserva degli incroci suggestivi per alcuni giocatori. È il caso di Gianluca Gaetano, prodotto del vivaio azzurro e passato (per la seconda volta) al Cagliari proprio nell’ultima giornata di calciomercato, lo scorso 30 agosto. Dalla Campania alla Sardegna, un viaggio già intrapreso dal classe 2000 lo scorso gennaio, che fu seguito da un rapido ambientamento.

L’ex centrocampista partenopeo, infatti, segnò due reti nelle prime due gare giocate da titolare in Serie A con la maglia rossoblù. Chi ha già segnato contro il Napoli è Zito Luvumbo, autore del gol beffa per i campani realizzato nell’ultima sfida tra Cagliari e partenopei all’Unipol Domus, arrivato al minuto 96. Quella è stata anche l’ultima delle quattro reti dell’angolano in Serie A, lo scorso 25 febbraio.

Valore aggiunto per i sardi, a partire dalla scorsa stagione Luvumbo è il giocatore del Cagliari che ha preso parte a più gol in campionato (nove – quattro reti e cinque assist), effettuato più tiri totali (56, di cui 17 in porta, altro record) e completato più dribbling (35). In tandem d’attacco assieme al giocatore africano agirà presumibilmente Roberto Piccoli, artefice dell’unico gol segnato in questo torneo dai rossoblù.

Il classe 2001 punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra sarda, dopo aver accumulato minutaggio partendo spesso dalla panchina con le sue precedenti squadre. Di fatto, tre delle ultime quattro reti dell’ex Lecce in Serie A sono state messe a segno giocando da titolare, dopo che otto delle sue prime 10 marcature nel torneo erano arrivate da subentrato.