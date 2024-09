Sono state diramate le formazioni ufficiali di Cagliari Calcio-SSC Napoli, partita valida per la 4a giornata del campionato italiano di Serie A, in programma quest’oggi alla Unipol Domus Arena con calcio d’inizio previsto per le ore 18.

Confermata la scelta di Antonio Conte sull’impiego di Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia: partiranno entrambi dal primo minuto.

In caso di vittoria, gli azzurri si porterebbero momentaneamente in vetta alla classifica, visti i pareggi di Juventus e Torino, in attesa di Monza-Inter, che si disputerà questa sera alle 20,45.

Se i partenopei dovessero riuscire ad ottenere i tre punti, conquisterebbero la terza vittoria consecutiva in campionato per la prima volta dopo un’anno e mezzo. Nove punti in 270′ mancano infatti dal febbraio 2023, nella stagione che vide il Calcio Napoli trionfare la notte del 4 maggio, conquistando un tricolore atteso 33 anni.

Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Romelu Lukaku

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli: l’ex più atteso, Gianluca Gaetano, partirà dal 1′ contro la squadra del suo cuore.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli.

A disposizione: Ciocci, Sherri, Adopo, Lapadula, Viola, Zortea, Jankto, Wieteska, Palomino, Makoumbou, Pavoletti, Obert, Kingstone, Felici. All. Nicola