Giornalista sarda vergognosa dopo Cagliari-Napoli: “Siete monnezza, camorristi”

Una giornalista sarda insulta i tifosi del Napoli dopo la sconfitta del Cagliari. Parole disgustose e una vergogna senza fine per l'intera categoria

Il Calcio Napoli espugna Cagliari con un netto 0-4, protagonisti di giornata Lukaku e Kvara che hanno illuminato la Domus Arena a suon di gol e assist. Partita che come ogni anno, ha lasciato strascichi di polemiche tra i tifosi. Mentre ieri il match è stato interrotto per una serie di episodi capitati tra la curva dei padroni di casa e il settore ospiti azzurri, la vergogna è poi continuata sui social. La giornalista Stefania Lapenna dell’Unione Sarda, iscritta all’albo dei pubblicisti in Sardegna ha attaccato i tifosi del Napoli su X. Con una serie di frasi choc, successivamente rimosse.

La giornalista sarda attacca i napoletani dopo Cagliari-Napoli, il post della vergogna

La sarda su Twitter si è “scatenata”, tra insulti e litigi con i tifosi del Napoli sull’episodio accaduto a metà primo tempo, quando la partita è stata sospesa per alcuni scontri tra le due tifoserie. Stefania Lapenna ha spiegato che i tifosi azzurri hanno lanciato alcuni petardi nel settore dei padroni di casa con bambini e anziani, da lì è scatenata la sua ira evitando ogni dialogo con i supporters del Napoli che hanno cercato il confronto con lei. Scendendo nelle solite battute becere e definendo i napoletani “monnezza” e soprattutto “tutti camorristi”.

Di commenti ce ne sono di tutti i tipi. Oltre quelli già citati troviamo anche: “Vai a mungere le bufale”, oppure “Voi siete questi”, allegando una foto di due persone senza casco sul motorino. I soliti riferimenti beceri che una professionista del settore non dovrebbe permettersi di fare. I commenti sono stati per la maggior parte rimossi. Ma sono già finiti nel ciclone del web, diventando virali su tutti i social.