De Laurentiis sul futuro del calcio europeo: “Chi non giocherà le coppe a breve sparirà”

Aurelio De Laurentiis è intervenuto nel corso del convegno “Dall’analogico al digitale, le nuove sfide della comunicazione”. Il presidente del Calcio Napoli ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sul futuro del calcio europeo.

“Nel football americano si fanno 19,7 miliardi di dollari di diritti tv, la Premier League fa 7,6 miliardi di euro, la Serie A fa 3,2 miliardi. Non ci sono regole che la NFL si è data negli Stati Uniti, la libertà di impresa è qualcosa che è al centro della forza statunitense, le regole esistono veramente e sin dall’inizio si danno: faccio un esempio, nel basket non funzionavano certe situazioni e si sono fermati per sei mesi. Oggi la NBA è funzionale e fattura una decina di miliardi.

Abbiamo moltissimi problemi che non vengono regolamentati dalla politica, abbiamo situazioni stantie: quando sei anni fa pre-Covid dissi ai miei colleghi di imparare ad autoprodurci ciò che ci riguarda, cosa che il Napoli fa da sempre, ma anche ad auto-distribuire e promuovere il prodotto, sapremmo esattamente come farlo.

Quando ti senti dire che la UEFA sta per varare dei bandi relativi a 2027-2030 e 2030-2033 quando noi con cecità totale alle nostre piattaforme locali abbiamo dato i diritti fino al 2029, vuol dire che nei prossimi mesi la UEFA farà bingo licenziando i diritti per due trienni, non ci saranno più possibilità di sovvenzionare il calcio italiano: le 6-7 squadre che parteciperanno alle coppe europee forse riusciranno a sopravvivere, le altre moriranno in un solo colpo“