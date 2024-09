Reja senza freni: “Lukaku mi ricorda Zalayeta. Con Conte si può aprire un ciclo”

Edy Reja è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’, trasmissione di Televomero, sulle ultime vicende di casa Calcio Napoli. L’ex tecnico azzurro ha voluto fare il punto della situazione sulla squadra di Antonio Conte ed ha parlato di Romelu Lukaku, sempre più simbolo di questo Napoli. Il belga ha convinto tutti dopo la grande prestazione di Cagliari e ora mette la Juventus nel mirino, con cui ha un conto in sospeso dai tempi dell’Inter.

Reja si esprime sul Napoli di Conte e azzarda un paragone per Lukaku

Queste le parole dell’ex tecnico azzurro sul momento del Napoli e quello di Romelu Lukaku:

“Se il Napoli di Conte può pensare di aprire un ciclo? Siamo sulla buona strada ma sono state disputate solo quattro partite, pertanto è ancora presto per dare un giudizio. Ora c’è la Juventus e sarà un bel test, dopo calendario agevole con Como, Monza ed Empoli. Dalla decima alla quindicesima giornata si disputeranno tanti match importanti e vedremo a che punto saranno gli azzurri”.

“Lukaku? Un giocatore utilissimo alla squadra soprattutto nel lavoro spalle alla porta, è un giocatore più funzionale al progetto rispetto a Osimhen. Chi mi ricorda dei giocatori che ho avuto? Zalayeta, che era un grande giocatore, ma con un carattere particolare. ADL o Lotito? Sono molto simili e sono due amministratori straordinari, non sbagliano un colpo e centrano sempre gli obiettivi”.

Sul suo Napoli: “Nel Napoli è cambiato moltissimo, noi venivamo dalla C e siamo arrivati in Serie A dopo tre anni. Dopo che sono andati via io era il momento di cominciare un nuovo ciclo, ma giocatori come Lavezzi, Gargano e Hamsik facevano già parte della squadra. Con Marino, quando sono arrivato io, abbiamo lavorato molto per cercare giocatori che fossero funzionali al nostro modo di giocare. Negli anni si sono fallite solo due stagioni, per il resto di sono sempre raggiunti gli obiettivi prefissati”.