Il Calcio Napoli si prepara alla sfida di sabato pomeriggio contro la Juventus. Gli uomini di Conte arrivano allo scontro diretto da secondi in classifica, dietro all’Udinese “dei miracoli” che comanda in solitudine. Primo big match di stagione per gli azzurri, che avranno in quel di Torino tutti gli effettivi a disposizione. Tanti i ballottaggi in corsa, tra i più vivi sicuramente quello tra Politano e David Neres. Nonostante l’inizio super del brasiliano, Antonio Conte continua a preferire l’italiano dal primo minuto e a Napoli “scoppia il caso”.

Neres scalpita ma Conte preferisce Politano dal primo minuto. La situazione di casa Napoli

Sono bastati quaranta minuti a David Neres per conquistare i napoletani. Il brasiliano in tre spezzoni giocati (Bologna, Parma e Cagliari) è riuscito sempre a servire un assist vincente. Numeri da far invidia a chiunque e che fanno leccare i baffi ad Antonio Conte. Lo stesso Conte che però continua a preferire Matteo Politano dal primo minuto nonostante l’ex inter in quattro presenze sia a zero sia nella classifica gol che in quella degli assist. Con la Juventus il dubbio si ripropone, ma il numero 21 resta in vantaggio nelle gerarchie e con ogni probabilità sarà lui il titolare.

Il brasiliano sembra essersi perfettamente cimentato nella sua nuova avventura. Pochi minuti ma tantissimi sprazzi di bel calcio, con tocchi ad alto coefficiente di difficoltà, sprint ad altissima velocità e palloni deliziosi verso il centro dell’area. La prima da titolare però continua a mancare e l’assenza dalle competizioni europee non permettono tante modifiche nello scacchiere tattico, ma il ballottaggio rimane vivo anche in vista di Torino. Nel mentre David Neres ha già conquistato tutti: tifosi, staff e soprattutto compagni di squadra.