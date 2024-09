La modella Emily Ratajkowski ha mandato in visibilio i tifosi del Calcio Napoli sparsi per il mondo, pubblicando sul suo profilo Instagram Emrata alcuni scatti firmati dal fotografo Morgan Mather con indosso la maglia degli azzurri.

Emily Ratajkowski fa impazzire per la seconda volta i tifosi del Napoli: il precedente | FOTO

Non è la prima volta che la bellissima Emily indossa quella shirt: la prima volta risale infatti all’anno scorso, e più precisamente al 13 aprile del 2023, quando la londinese pubblicò una storia con la stessa divisa, utilizzata per andare in scooter.

Chi è Emily Ratajkowski, la modella che ha mandato in visibilio i tifosi del Napoli

Emily O’Hara Ratajkowski è nata a Londra, nel quartiere Westminster, il 7 giugno 1991, ed è una supermodella e attrice statunitense.

Figlia di genitori statunitensi, cresciuta in California, raggiunse la fama nel 2013 grazie alla sua apparizione in topless nel video della canzone Blurred Lines di Robin Thicke, singolo che conquistò la prima posizione nelle classifiche musicali di diversi paesi.

Il suo debutto da modella avvenne nel 2015, quando sfilò alla settimana della moda di New York per Marc Jacobs, alla settimana della moda di Parigi per Miu Miu e alla settimana della moda di Milano per Bottega Veneta, Dolce & Gabbana e Versace.

Come creatrice di moda, dopo aver collaborato con diversi designer su alcune collezioni di borse e gioielli, ha creato una propria linea di costumi da bagno, Inamorata.

Come attrice, il suo debutto nelle sale cinematografiche fu nel 2014, con il film L’amore bugiardo – Gone Girl, diretto da David Fincher e interpretato da Ben Affleck. Autodefinitasi femminista, ha ricevuto sia sostegno che critiche per le sue opinioni sull’espressione sessuale.