Per Del Genio la strada è ancora lunga: “Il Napoli non è pronto per lo scudetto”

Il Calcio Napoli si prepara alla sfida di sabato pomeriggio in programma alle 18:00 contro la Juventus allo Stadium. Gli azzurri arrivano al big match da secondi in classifica (dietro solamente all’Udinese) con nove punti in quattro partite. Leggermente staccati i bianconeri, che hanno collezionato due vittorie e due pareggi fermandosi a quota otto punti. Sulla sfida di domani e sul momento generale degli azzurri ha voluto dire la sua il giornalista Paolo Del Genio che a Telecapri ha parlato di un’ipotetica “possibilità scudetto”, definita “impossibile” in questa stagione.

Paolo Del Genio commenta il momento del Napoli e dice la sua sulle possibilità scudetto

Gli uomini di Antonio Conte non hanno ancora convinto il giornalista napoletano che mette fuori da ogni discorso in chiave scudetto gli azzurri. Per ora Del Genio si definisce “prudente”, anche per non dare false aspettative dopo solo poche settimane dall’inizio del campionato. Le prossime sfide saranno dei veri e propri banchi di prova per capire la bontà della rosa del Napoli che quest’anno potrà sfruttare il fatto di essere l’unica big senza competizione europee. Primo test quello di sabato pomeriggio a Torino.

“A quali traguardi può ambire il Napoli? Sono realista, ha possibilità serie di entrare in Champions anche se dovessero essere 4 le squadre e non 5. Per il resto non me la sento di aggiungere altro. Poi se vinciamo a Torino e con il Milan tra un mese e mezzo non necessariamente dovrò fare il prudente come adesso però dirò che forse possiamo essere competitivi per lo scudetto. In questo momento penso che il Napoli non ha nessuna possibilità di vincerlo per quello che abbiamo visto finora, non ha dato nessun segnale da squadra che può vincere lo scudetto”.