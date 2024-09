Conte sul suo ritorno a Torino: “Io nella storia della Juventus ma oggi difendo Napoli”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa del suo ritorno a Torino da allenatore del Calcio Napoli.

Antonio Conte racconta l’emozione di tornare a Torino da avversario della Juventus

Queste le sue dichiarazioni sull’emozione di affrontare la ‘sua’ Juventus da avversario:

“È inevitabile, la mia storia parla chiaro. Tredici anni alla Juve da calciatore, sono stato capitano per diversi anni, vincendo praticamente tutto. Ho avuto la possibilità di allenare 3 anni in un periodo difficile per i bianconeri, aprendo un ciclo di 9 anni di Scudetti. Faccio parte della storia della Juventus per ciò che ho fatto e dato, è inevitabile. Da calciatore per ognuno di noi è più semplice, puoi anche scegliere di restare per sempre.

Mi riferisco a Bruscolotti a Napoli, Maldini, Baresi, Antonioni, Totti ecc. Da allenatore è molto difficile, impossibile che sia tu a decidere la tua carriera. Ho allenato la Juve per 3 anni, la carriera mi ha portato in piazze diverse, che ho onorato diventando il primo a difendere i colori per queste squadre, oggi ho il piacere davvero immenso di allenare una squadra come il Napoli, per me che sono del sud è orgoglio e soddisfazione.

Ci sarà grande emozione nel tornare in quello stadio, c’è stata l’inaugurazione con me, sarà la prima volta con i tifosi perché tornai col Covid. Sarà sempre così come sarà in futuro tra molti anni affrontare il Napoli da avversario. Mi auguro tra un bel po’ però”.