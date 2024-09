Conte svela l’abito che indosserà il Napoli a Torino: “Sarà bello, ma dovremo sporcarlo”

Il tecnico del Calcio Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa anche del famigerato abito che indosseranno i suoi allo Stadium contro la Juventus sabato prossimo alle ore 18.

Antonio Conte e la metafora dell’abito appena uscito dalla sartoria

Queste le dichiarazioni del tecnico su ciò che dovrà mettere in campo la squadra per avere la meglio dei bianconeri:

“A Torino dovremo indossare un bell’abito. Ho il piacere con i ragazzi di offrire sempre un bello spettacolo. Ma durante le partite devi essere pronto con il tuo bell’abito, appena uscito dal sarto, a sporcartelo perché senza la giusta cattiveria… devi farlo, anche se hai un bell’abito.

“È il connubio vincente per le grandi squadre, ci sono diversi momenti della partita. Anche l’Inter ieri, è andata in casa del Manchester City ed ha alternato momenti in cui ha giocato a calcio ed altri in cui era in 25 metri tutti dietro a difendere dimostrando di essere una squadra con la S maiuscola, non si può indossare solo un abito e dobbiamo capirlo. L’anno scorso si pensava spesso ad attaccare e c’era disequilibrio o non c’era voglia feroce di riconquistare la palla o di ricompattarsi. Su questo stiamo lavorando”.