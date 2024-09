Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali: tutti gli occhi puntati su Lukaku e Kvaratskhelia

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli, partita valida per la 5a giornata del campionato italiano di Serie A. Gli azzurri si presentano allo Stadium da secondi in classifica in virtù dei 9 punti conquistati nelle ultime tre partite, ad una sola lunghezza dall’Udinese, sorprendente capolista di questo avvio di stagione.

I bianconeri seguono invece a quota 8, e sono fino ad ora imbattuti: gli uomini di Thiago Motta non hanno ancora subito gol. La grande attesa per l’evento è stata macchiata dall’incomprensibile divieto di trasferta imposto ai residenti di Napoli e provincia a sole 24 ore dall’inizio del match.

Una scelta destabilizzante che ha acceso dibattiti e polemiche nell’ambiente del tifo, come testimoniato dal comunicato di protesta diramato a curve congiunte dagli Ultras partenopei.

Occhi puntati su Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia, autori di una prestazione sontuosa in quel di Cagliari.

Thiago Motta si affiderà invece alla fantasia di Yildiz e di Nico Gonzalez, che agiranno alle spalle di Dusan Vlahovic.

Serie A, 5a giornata: FC Juventus-SSC Napoli, le formazioni ufficiali

JUVENTUS – (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Kvaratskhelia, Lukaku. Allenatore: Conte.