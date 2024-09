Coppa Italia, Napoli-Palermo: le formazioni ufficiali. Rivoluzione totale per Conte

Sono state ufficializzate le formazioni di SSC Napoli-Palermo FC, partita valida per i sedicesimi finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma questa sera allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta con calcio d’inizio alle ore 21,00.

La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Italia 1, mentre sarà possibile seguirla anche in streaming attraverso Mediaset Infinity + accedendo all’app o al sito internet. Inoltre, sarà disponibile la radiocronaca dell’incontro su Radio CRC.

Ampio turn over per Antonio Conte, che questa sera avrà modo di vedere all’opera alcuni dei calciatori che hanno giocato meno in questo inizio di stagione. Gli azzurri, che vengono dal pareggio a reti bianche dello Juventus Stadium che ha allungato la striscia di risultati utili consecutivi a 4, se dovessero riuscire a passare il turno se la vedranno contro la Lazio agli ottavi di finale, sempre in gara secca.

Per la Coppa Italia la formula della doppia sfida di andata e ritorno è prevista infatti solo per le semifinali.

Coppa Italia, Napoli-Palermo: le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. All.: Conte.

PALERMO (3-5-2): Sirigu; Peda, Baniya, Ceccaroni; Buttaro, Vasic, Ranocchia, Saric, Lund; Le Douaron, Brunori. All.: Dionisi