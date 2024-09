Juan Jesus come Totti: ecco chi è “Bomby” e il motivo della maglia dedicata

Juan Jesus come totti. La sua "unica" è Bomby. Ecco a chi è riferita questa dedica dopo il gol in Napoli Palermo

Il Calcio Napoli domina e vince contro il Palermo con un netto 5-0. Protagonisti della serata le seconde linee azzurre tra cui il difensore Juan Jesus. Bat-Juan, così soprannominato dai tifosi, quest’anno ha trovato molto meno spazio, tanto da essere stato messo anche sul mercato. L’italo brasiliano però ha accettato le gerarchie, diventando uno degli uomini spogliatoio della squadra. Nella vittoria di ieri c’è anche il suo zampino, con il gol del provvisorio 3-0, con esultanza “alla Totti” per una persona molto speciale nella sua vita.

Chi è Bomby? La ragazza a cui Juan Jesus dedica il gol in Napoli-Palermo

Un omaggio a Francesco Totti, suo grande amico ed ex compagno di squadra ai tempi della Roma. Per Juan Jesus è una stagione particolare, dopo la scorsa piena di difficoltà e momenti tutt’altro che memorabili. Sul gol di ieri sera Juan Jesus ha voluto dire un grazie in modo speciale: “Bomby 6 unica”. Chi è Bomby? Fabiana, la storica fidanzata del calciatore. Un amore che dura da tantissimi anni, i due si sono conosciuti in Italia e sono sempre stati molto affiatati, anche nei momenti difficili sul campo del difensore centrale.

Una dedica, un “grazie” in speciale per tutti questi anni di fidanzamento. Non è la prima volta che il calciatore fa delle dediche alla ragazza, qualche settimana fa sui social era apparsa a tal proposito una storia sui propri canali ufficiali in cui scriveva: “Se mi chiedessero se ne vale la pena, io risponderei che vale la vita intera”. I due sono legatissimi e lei segue il difensore ovunque, un amore vero che presto si rafforzerà con il matrimonio, come affermano alcune voci di corridoio. Juan e Fabiana, un amore grande all’ombra del Vesuvio.