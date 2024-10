Napoli, il rinnovo di Kvaratskhelia è un rebus: Jugeli continua a sparare alto

Il Calcio Napoli si prepara alla sfida di venerdì pomeriggio contro il Como. Gli uomini di Conte dopo il successo col Monza sono in testa al campionato in solitaria, che non accadeva da più di un anno. Entusiasmo a mille in casa Napoli e cavalcando questa onda vuole agire Manna su una delle questioni ancora in bilico: il rinnovo di Kvaratskhelia. La trattativa col georgiano è un vero e proprio giro su una montagna russa, qualche settimana fa l’accordo sembrava ad un passo. Dopo l’incontro di ieri però sembra essere cambiato nuovamente qualcosa e stavolta la colpa è di Jugeli.

Manna incontra Jugeli, ma la cifra richiesta è folle. Il Napoli offre a Kvaratskhelia lo stipendio di Lukaku

Manna negli ultimi giorni si è visto più volte con Jugeli, storico agente di Kvara. Il procuratore sta alloggiando in un hotel nel centro di Napoli per seguire al meglio la sua punta di diamante. L’incontro avvenuto nella giornata di ieri però non ha portato per l’ennesima volta all’effetto sperato. Gli azzurri continuano a rimanere sulla linea dei sei milioni (stessa cifra che incassa Lukaku), mentre l’agente non si scolla dagli otto milioni. Una differenza sicuramente importante: il Napoli però non molla, la società non arriverà alle richieste di Jugeli come riferisce il Corriere dello Sport.

Il piano prevede un prossimo incontro dopo la pausa di metà ottobre, nella speranza che con l’aiuto del calciatore si possa trovare la quadra definitiva. Nel mentre Kvara aspetta, la sua volontà è quella di continuare a vestire l’azzurro. Il rinnovo di contratto sarà di cinque anni, passando dunque dalla scadenza del 2027 a quella del 2029. Dubbi ancora sull’eventuale presenza di una clausola, anche se non è stata ancora discussa, in attesa di trovare un accordo per le cifre generali.