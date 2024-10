Dove vedere Napoli-Como in tv e streaming, le formazioni. Sky, NOW o Dazn?

SSC Napoli-Como sarà la partita d’apertura della settima giornata del campionato italiano di Serie A. Gli uomini di Antonio Conte si presentano all’incontro da primi in classifica, piazzamento conquistato dopo la vittoria casalinga di domenica scorsa contro il Monza.

I lombardi allenati da Cesc Fabregas sono reduci da 7 punti conquistati nelle ultime tre partite, in virtù del pareggio contro il Bologna e delle vittorie contro Atalanta e Verona.

Napoli-Como, dove vedere la partita in tv e streaming, DAZN, Sky, NOW TV

Il match si disputerà venerdì 4 ottobre 2024 con calcio d’inizio previsto per le 18,30 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. La partita sarà trasmessa sia da Sky che da DAZN. I canali di riferimento saranno Sky Calcio 1, Sky Sport 1 e Sky Sport 251. La partita in streaming sarà trasmessa da NOW TV, DAZN e Sky Go. La diretta radiofonica sarà affidata a Radio CRC.

Le formazioni di Napoli-Como

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Olivera-Spinazzola 60-40%, Politano-Neres 70-30%

Indisponibili: Mario Rui, Meret

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Cesc Fabregas

Ballottaggi: Van der Brempt-Iovine 60-40%, Fadera-Da Cunha 70-30%

Indisponibili: Barba, Cerri