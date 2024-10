Pardo senza freni: “Sono pazzo di Lukaku. Vi svelo un retroscena su Conte”

Tutti pazzi per Romelu Lukaku. E’ questa la situazione che si respira attorno al Calcio Napoli e al giocatore belga. Nonostante il numero 11 non trovi il gol da due giornate, il calciatore si è contraddistinto per forza fisica e sacrificio. La squadra gira e lui è uno dei perni assoluti con sponde e contrasti aerei. Sulle qualità dell’attaccante ha voluto parlare il giornalista sportivo Pierluigi Pardo che ha anche svelato un clamoroso retroscena su Antonio Conte e “l’amore” che ha per il suo gigante belga.

Pardo pazzo di Lukaku e il retroscena di Conte datato estate 2015, sulla panchina dell’Italia

Cinque partite (tre da titolare), tre gol e due assist. E’ questo il bottino di Lukaku ad un mese dal suo ritorno in Italia. Numeri di altissima qualità, considerata anche la travagliata estate e i minuti giocati. Un calciatore che non ha bisogno di presentazioni e nemmeno di accertare la sua forza con le statistiche. Nel Napoli di Conte si è messo da subito a disposizione ed è diventato rapidamente uno dei leader assoluti della rosa. Il rapporto con Conte è poi la ciliegina sulla torta, che rende ancora più speciale questa nuova avventura per il gigante belga.

“Parliamo di un allenatore decisivo nel breve e per ora ci sta riuscendo alla grande. Sono pazzo di Lukaku. Parolo mi ha confidato che nel 2015 Conte faceva vedere le clip di Lukaku alla squadra dicendo che era questo l’attaccante che gli piaceva durante i ritiri della Nazionale. Per me in Italia è dominante. Perfetto per il Napoli. Non è bollito. Non è nella sua miglior condizione fisica. Ricordiamo che alla Roma ha fatto 21 gol senza fare preparazione dopo essersi allenato da solo in estate, come quest’anno. Confido molto in Antonio Conte”.