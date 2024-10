Napoli-Como, scandaloso a DAZN: “Quello su Kvaratskhelia non è calcio di rigore”

Ebbene sì, qualcuno ha avuto il coraggio di dire che quello su Khvicha Kvaratskhelia al minuto 63 non era calcio di rigore. Si tratta dell’arbitro Manuela Nicolosi, ingaggiata da DAZN per sviscerare gli episodi dubbi del match tra Calcio Napoli e Como.

Napoli-Como, clamoroso rigore non dato a Kvaratskhelia: per DAZN non c’è!

L’arbitro Manuela Nicolosi ha dichiarato in merito:”C’è un contatto, c’è una spinta di Moreno su Kvaratskhelia. Ma concordo con l’arbitro Feliciani, a mio parere non c’è abbastanza intensità da fischiare calcio di rigore“.

Per la cronaca, il georgiano se non fosse stato spinto non avrebbe avuto ragione alcuna per non rimanere in piedi, trovandosi a tu per tu con il portiere avversario. Complicato davvero, ai tempi del VAR, pensare in buona fede davanti ad episodi del genere.