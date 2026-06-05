“In piedi in meno di 24 ore”, Peppe Di Napoli sta bene dopo l’intervento: cosa è successo

Sta bene Peppe Di Napoli, il pescivendolo star dei social ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi, che ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni di salute dopo il delicato intervento effettuato.

Peppe Di Napoli sta bene dopo l’intervento: cosa è successo

Di Napoli aveva annunciato ai suoi followers la chiusura del ristorante per un improvviso malore seguito da un intervento d’urgenza. Ad oggi, comunicando la sua ripresa, ha dichiarato di essersi sottoposto ad una operazione all’anca.

“L’intervento è riuscito alla grande e, anche se faccio ancora fatica a crederci, dopo meno di 24 ore sono già in piedi. Considerando la delicatezza dell’operazione all’anca, questo risultato è la dimostrazione del lavoro straordinario svolto dall’équipe medica che mi ha seguito” – ha detto.

“Desidero ringraziare pubblicamente la Dott.ssa Fussi, il Dott. Delle Donne e tutto il loro staff per la professionalità, la competenza e l’attenzione dimostrate in ogni momento. Hanno affrontato un intervento complesso in modo impeccabile, permettendomi di iniziare il percorso di ripresa con grande fiducia”.

“Chi lavora merita rispetto, ma chi lavora con passione, umanità e risultati così importanti merita un ringraziamento speciale. Per questo sento il dovere di esprimere tutta la mia gratitudine a questi professionisti straordinari. Grazie di cuore per tutto quello che avete fatto per me”.