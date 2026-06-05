Villa Rosebery: 2 giorni di visite gratis tra la villa e il giardino inglese sul mare di Napoli

Giornate Fai a Napoli e Campania - In foto parco di Villa Rosebery

Sabato 6 giugno e domenica 7 giugno 2026, in occasione delle Giornate FAI di Primavera, Villa Rosebery, a Napoli, apre al pubblico, accogliendo i visitatori tra le meraviglie della residenza e del suo suggestivo giardino.

Visite gratis a Villa Rosebery: 2 giorni nel gioiello di Napoli

Per consentire l’accesso agevole dei visitatori, in totale sicurezza, il Comune di Napoli ha disposto uno specifico piano traffico che prevede il divieto di sosta e di fermata, con rimozione coatta, su ambo i lato di via Ferdinando Russo. Le limitazioni alla sosta saranno attive dalla mezzanotte e un minuto di domani fino a cessate esigenze di domenica.

Villa Rosebery occupa una superficie di oltre 66 mila mq, immersa tra il verde della natura e l’azzurro del mare del Golfo partenopeo. Il percorso si sviluppa verso il mare, all’interno di una vera e propria oasi che unisce le caratteristiche della flora mediterranea alla naturalezza di un giardino inglese dove si possono ammirare anche un tempietto neoclassico e scorci suggestivi.

Nel complesso sarà possibile visitare la Palazzina Borbonica, all’interno del quale sono esposti documenti e immagini storiche. Proseguendo attraverso il parco si giunge fino alla Darsena per concludere con la visita della Grande Forestiera.

La visita è gratuita previa prenotazione obbligatoria, al costo di 2,50 euro, da effettuare attraverso la piattaforma online o telefonando al call center al numero 06.420.12191. La prenotazione è nominativa e non cedibile.

L’ingresso è in via Ferdinando Russo n. 26 (Posillipo), a Napoli, dove occorre presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della visita, muniti di documento di riconoscimento valido. Qualora i dati anagrafici, indicati al momento della prenotazione, non coincidano con i dati risultanti dai documenti, non sarà consentito l’accesso. I minori devono essere accompagnati da un adulto. Non è consentito l’accesso agli animali, fanno eccezione i cani guida per persone non vedenti.

Le visite hanno una durata di circa un’ora e mezza e si svolgeranno nei seguenti orari: il sabato dalle ore 14.00 alle ore 16.30; la domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00.