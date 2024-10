Perché Scott McTominay gioca con la Scozia anche se è nato in Inghilterra

Scott McTominay è uno dei nuovi idoli dei tifosi del Calcio Napoli. Il calciatore proveniente dal Manchester United ha conquistato immediatamente la piazza grazie alle sue prestazioni entusiasmanti e all’attaccamento alla maglia azzurra dimostrato fin dal suo approdo all’ombra del Vesuvio.

Scott McTominay gioca con la Scozia anche se è nato in Inghilterra: ecco il perché

Pilastro della nazionale scozzese, in realtà Scott è nato in Inghilterra. Il legame con la terra che difende in campo nasce dalle origini dei suoi genitori. In particolare, il padre proviene da Helensburgh, un paese situato a 40 chilometri a ovest di Glasgow.

Fin da piccolo, McTominay senior ha tramandato in Scott un grande senso di appartenenza alla bandiera blu crociata, mentre cresceva il figlio nella lontana Lancaster, cittadina della contea di Lancashire, situata a 400 chilometri a nord ovest di Londra.

Nel marzo del 2018, dopo la mancata convocazione della nazionale inglese, Scott ha deciso definitivamente di abbracciare le proprie radici, rispondendo alla chiamata dell’allora ct scozzese Alex McLeish, debuttando il 23 marzo nell’amichevole persa per 0-1 contro la Costa Rica, per la gioia incontenibile di genitori e nonni.

Ha partecipato agli Europei del 2020 e a quelli del 2024, trovando nell’ultima edizione anche il gol contro la Svizzera.