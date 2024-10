Napoli-Como è stata una delle piacevoli sorprese dell’ultima giornata di campionato. Oltre il risultato che ha premiato il Calcio Napoli di Antonio Conte, la sorpresa è arrivata dalle tribune e dai social, dove i tifosi delle due squadre a suon di complimenti hanno conquistato “la copertina” della giornata facendo delle prove di gemellaggio. Sulla questione si è espresso anche lo stesso Como, che con un messaggio social, in simbolo di amicizia, ha promesso una birra a tutti i tifosi napoletani che a febbraio saranno al Sinigaglia per la partita di campionato tra i padroni di casa e il Napoli.

Prove di gemellaggio tra Napoli e Como, a febbraio birra per tutti al Sinigaglia

Un’amicizia inaspettata, quella scattata sui social nel post-partita di Napoli-Como. Le due tifoserie infatti sui commenti nelle rispettive pagine si sono scambiate i complimenti per la bella partita di venerdì. Lodato il cinismo azzurro e il tanto gioco degli ospiti, tra cui un plebiscito di messaggi positivi verso il frizzante Nico Paz, stella spagnola scuola Real Madrid. Sul bel riscontro tra le due tifoserie è poi intervenuta la pagina ufficiale del Como che ha pubblicato i messaggi più belli dei tifosi del Napoli ed ha promesso birra per tutti nella partita di ritorno che si giocherà nel mese di febbraio:

“Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il SSC Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara di venerdì sera.

L’atmosfera allo stadio Maradona e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari. Per questo motivo, il Como 1907 è felice di annunciare che offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli in trasferta in occasione del ritorno allo Stadio Giuseppe Sinigaglia nel febbraio 2025”.