Galatasaray, a ruba le maschere di Osimhen: il club ne vieta l’utilizzo allo stadio

Vietato indossare la maschera di Osimhen all’Ali Sami Yen di Instanbul. Il Galatasaray ha diramato una nota ufficiale nella quale ha chiesto espressamente ai propri tifosi di non utilizzare quello che a Napoli è diventato un vero e proprio simbolo di riconoscimento del giocatore allo stadio per ragioni di sicurezza.

Pur ringraziando i supporters che stanno acquistando il vessillo attraverso lo store, la società turca ha imposto il divieto di entrare nell’impianto indossando il travestimento. Alla base della singolare norma, l’impossibilità di essere riconosciuti.

Il Galatasaray vieta l’utilizzo della maschera di Osimhen allo stadio

Questo il comunicato del club turco in merito alla questione:

“L’iconica maschera di Victor Osimhen continua ad attirare grande attenzione su GSStore. Vi ringraziamo per il grande interesse dimostrato nei confronti della nostra maschera e desideriamo darvi un importante promemoria per una fruizione sicura della partita. Vi informiamo che, ai sensi della normativa sportiva, non è consentito introdurre le mascherine allo stadio nei giorni delle partite e chiediamo cortesemente che tale norma venga presa in considerazione ai fini del rispetto delle regole dello stadio. Vi auguriamo giornate di partita piacevoli e sicure”.