Tentata rapina a Juan Jesus, lo sfogo: “Fate vomitare, a Napoli non mi sentirò mai più al sicuro”

Nottata da dimenticare per il difensore del Calcio Napoli, l’italo brasiliano Juan Jesus ha subito un tentativo di furto della sua auto. Rapina non riuscita per i ladri che hanno dunque creato solo spavento al calciatore e alla sua famiglia nel pieno della notte. Lo stesso difensore si è poi sfogato nelle prime ore della mattina sui propri canali social tramite delle storie. Tanta delusione e rabbia, il calciatore ha ammesso di non sentirsi più al sicuro qui a Napoli e che questa operazione di pedinamento durava da oltre un mese.

Juan Jesus si sfoga sui social e ammette di non sentirsi al sicuro a Napoli

Sicuramente non la nottata più bella per il difensore italo-brasiliano. Una tentata rapina e la paura per Juan Jesus. Nella foto pubblicata sui social si vede il suo veicolo danneggiato, con vetri spaccati e uno dei cinque airtag inseriti sulla scocca dell’auto per seguire attentamente ogni movimento e ogni posizione. L’azzurro si è poi sfogato sui social attaccando i malviventi e ammettendo di non sentirsi più al sicuro qui a Napoli.

“Sicurezza ZERO! Dopo quasi un mese pedinato, oggi hanno provato a portare la macchina via. Che brutta sensazione, fate vomitare! Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta. Nell’arco di un mese ho trovato nella mia macchina ben 5 airtag (geolocalizzatore). E solo di sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità. Purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro. So che i beni materiali alla fine sono secondari, ma sapere che un estraneo ha violato una mia cosa personale mi fa veramente schifo”