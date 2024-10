Shock Tuanzebe: l’ex Napoli rischia di perdere un pollice: lavava i piatti

Incidente domestico per l'ex Napoli Tuanzebe. Il difensore ora in forza all'Ipswich Town in Premier League

Nelle ultime ore sul web è rimbalzata una notizia abbastanza particolare di cui il protagonista è Alex Tuanzebe, meteora del Calcio Napoli. Sul calciatore si era alzato un polverone alla vigilia della sfida tra il suo Ipswich Town e il West Ham, partita finita per 4-1 a favore degli Hammers. Il centrale a sorpresa non è stato convocato dall’allenatore Kieran McKenna che in conferenza stampa a domanda precisa ha “spiegato” il motivo della mancata presenza dell’ex calciatore azzurro. Lasciando di stucco i presenti prima di scoprire la verità.

Tuanzebe rischia il dramma in casa. Il motivo dell’infortunio

Il difensore ex Napoli è diventato uno dei punti fermi della matricola Ipswich Town, squadra che lotta nei bassifondi della Premier League. La sua assenza nella distinta di domenica scorsa ha meravigliato tutti, tanto da essere “trend topic” della conferenza post-partita, con l’allenatore McKenna che ha risposto dicendo: “Starà fuori per un po’, dobbiamo adattarci e riorganizzarci come squadra, però non posso dirvi altro”.

Secondo quanto raccolto dal Daily Mail, il classe 97′ si è tagliato mentre stava lavando un bicchiere: i frammenti dell’oggetto in questione gli hanno reciso il dito a tal punto da sfiorare l’amputazione. Solo il pronto intervento di medici e infermieri ha evitato il peggio per il giocatore, lo stesso che ha segnalato l’inconveniente. Un episodio che poteva segnare la sua vita ma soprattutto la sua carriera. A seguito di ciò nei prossimi giorni il difensore inglese dovrà subire un intervento chirurgico che lo porterà a stare lontano dal calcio giocato per qualche mese. Nel mentre il calciatore non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, sia alla stampa che sui propri canali social ufficiali, dove (almeno per ora) ha preferito il silenzio. Si attende in merito anche un comunicato da parte del club.