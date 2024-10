La rivelazione su De Laurentiis: “In estate rifiutata offerta shock per Osi-Kvara”. La cifra

L’ultima estate del Calcio Napoli è stata sicuramente tra quelle più calde dell’era De Laurentiis. Il patron azzurro dopo aver ufficializzato Conte si è ritrovato a “lottare” contro l’agente di Kvaratskhelia e i mille capricci di Osimhen. Il caso più spigoloso è sicuramente quello legato all’attaccante nigeriano, che si è trovato più volte a scontrarsi con la dirigenza azzurra sulla meta da scegliere per proseguire la sua carriera. Situazione poi chiusa con il trasferimento a settembre al Galatasaray in prestito. Sui due calciatori però spunta un clamoroso retroscena targato De Laurentiis.

De Laurentiis rifiuta i soldi del PSG, l’episodio per Osimhen e Kvaratskhelia

Due questioni spigolose con epilogo diverso. La prima legata al georgiano che si è chiusa con una tregua parziale, in attesa di trovare l’accordo per un rinnovo che sta creando più di qualche grattacapo alla società azzurra tra offerta e richiesta. Dall’altra parte Osimhen: il nigeriano è stato spedito in Turchia in prestito, nella speranza di venderlo definitivamente nel 2025.

Su entrambi quest’estate c’era stato un fortissimo interesse del PSG. I francesi orfani di Mbappé erano alla ricerca di una star da dare a Luis Enrique, senza però riuscirci. Questo è il retroscena raccontato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna su uno dei casi più controversi dell’ultima sessione di mercato:

“Soltanto qualche mese fa, all’inizio di un’estate calda in cui il Napoli ha investito 147,5 milioni di euro esclusi i bonus che ogni calciatore ha ricevuto sul proprio contratto. Accontentando tutte le richieste fatte dal mister Antonio Conte. Senza dimenticare che De Laurentiis ha rifiutato un’offerta del Psg da 210 milioni per Kvara e Osi proprio nel momento cruciale del mercato, una situazione sfuggita ai tanti criticoni del presidente azzurro”.