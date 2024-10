L’Italia di Luciano Spalletti ieri sera all’Olimpico si è fermata sul 2-2 contro il Belgio del CT Tedesco. Gli azzurri dopo un grandissimo prima tempo sono stati rimontati complice anche e soprattutto l’inferiorità numerica scaturita dall’espulsione di Lorenzo Pellegrini. Tanti però i complimenti all’Italia: tra i migliori in campo c’è il capitano del Calcio Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Il difensore per la stampa è stato un vero e proprio di riferimento per i tantissimi giovani lanciati in campo dal CT di Certaldo.

Di Lorenzo elogiato dalla stampa italiana, il capitano del Napoli sorprende tutti

Giovanni Di Lorenzo nel pareggio di ieri sera è stato il migliore in campo. Il terzino azzurro nonostante l’inferiorità numerica ha ben arginato ogni attacco del Belgio. Da braccetto nella prima frazione è stato insuperabile, rendendo complicatissima la vita ad ogni calciatore belga nella sua zona. Nella ripresa tanto contenimento, complice l’inferiorità numerica che ha obbligato gli azzurri ad indietreggiare con il baricentro e passare alla difesa a quattro.

Corriere dello Sport, DI LORENZO 7: “Ordinato e attento. Bene dietro, si sacrifica anche quando c’è da accompagnare l’inferiorità. Su di lui si può sempre contare”.

Gazzetta dello Sport, DI LORENZO 6.5: “Il simbolo dell’Italia che sa rimettersi in ordine, anche in inferiorità. Solo un’incertezza su Tielemans, poi un recupero provvidenziale su Doku e dà il meglio nella fatica dell’assedio: grande secondo tempo”.

Sky, DI LORENZO 6: “Nel primo tempo fa il suo con disinvoltura. Poi Doku si sposta a sinistra e diventa una battaglia. Sul pari belga, salta con le mani dietro la schiena. Da fantoccio, come si chiede ai difensori: non sia mai che un pallone ti sfiorasse un dito”.