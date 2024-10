Il bomber del Calcio Napoli, Romelu Lukaku, ha rilasciato un’intervista al TG1 della Rai. Il belga ha raccontato l’inizio della sua avventura in azzurro, predicando massima calma. Un passaggio anche sul rapporto con il tecnico Antonio Conte, che lo ha fortemente voluto all’ombra del Vesuvio: “Conosce il mio passato, la mia famiglia, fa una gran differenza questo”.

Infine Big Rom ha svelato un aneddoto quantomeno singolare: incredibilmente non ha ancora assaggiato una pizza napoletana. Colpa della dieta ferrea che sta seguendo dall’inizio dell’estate.

Romelu Lukaku al TG1 della Rai: “Non ho ancora assaggiato la pizza napoletana”

Queste le sue dichiarazioni al telegiornale della Rai:

“Pensavo che rimanere con la mia squadra è più importante per me, perché l’anno scorso non ho fatto il ritiro e alla fine l’ho pagato. È molto importante aver ritrovato Conte, tutti sanno il rapporto che ho con lui. Conosce anche il mio passato, la mia famiglia: questo fa una gran differenza. Ho giocato in Premier, ma la Serie A sta tornando. Dobbiamo rimanere calmi, siamo ancora all’inizio del percorso. Cosa so di Napoletano? Fratm (ride, ndr). Pizza? Non l’ho ancora assaggiata, sono disciplinato. Il titolo più bello? Deve ancora arrivare spero”.