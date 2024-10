Napoli, sono tre gli stakanovisti di Conte: giocati 630 minuti su 630

Il Calcio Napoli approfitta della sosta per tirare il fiato in vista del rush che porterà fino alla fine del 2024. Gli uomini di Conte dopo la sconfitta iniziale contro l’Hellas Verona hanno iniziato ad alzare i giri del motore rastrellando vittorie su vittorie (pareggiando solo contro la Juve), prendendo la testa del campionato e tenendola ben salda lasciando l’Inter di Inzaghi a due lunghezze di distanza.

Complice anche l’assenza delle coppe europee, il tecnico leccese non ha mai avuto seri problemi di turnover ma nonostante ciò, solamente in tre hanno giocato tutti i minuti a disposizione fino a questo momento. Tra questi non figura Alex Meret, infortunatosi durante Juventus-Napoli.

Gli indispensabili di Conte al Napoli, in tre hanno giocato tutti i minuti della stagione

Nonostante la poca necessità di turnover per l’assenza delle coppe europee, Antonio Conte ha cercato di far giocare più calciatori possibili. Proprio per questo motivo sono solamente tre gli azzurri che hanno giocato tutti i 630 minuti della stagione. Dovevano essere quattro, ma Meret causa infortunio è uscito da questo primato qualche settimana fa. I tre sono Frank-Zambo Anguissa, Amir Rrhamani e il capitano Giovanni Di Lorenzo. Tutti gli altri invece non sono riusciti nell’impresa. Subito dopo questo terzetto c’è Stanislav Lobotka con 611 minuti giocati, complice la piccola (per ora) staffetta con Gilmour.

Ipotizziamo anche un Alessandro Buongiorno in questa classifica, che complice l’assenza per infortunio nella sconfitta di Verona, non ha potuto iscriversi anche lui nel “club dei 630 minuti”. Cifre più bassa per Kvara e Lukaku, il primo sostituito ogni settimana verso il 70′. Il belga invece ancora più dietro anche perché ha iniziato ad essere titolare solamente dopo la terza giornata di campionato.